Inzidenz liegt bei 527,4 : 131 neue Corona-Fälle zum Wochenstart

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete zum Wochenbeginn 131 neue Infektionen mit dem Coronavirus im St. Wendeler Land. Die Inzidenz liegt aktuell bei 527,4, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen im Landkreis: 44 in St. Wendel, jeweils elf in Freisen, Marpingen und Nonnweiler, zehn in Namborn, sieben in Oberthal und 21 neue Fälle in der Gemeinde Tholey.