Konzert in St. Wendel „Das war Gänsehaut pur“

Das laute Stimmenwirrwarr im Saalbau legt sich und wird von einer gespannten Stille abgelöst, als um 20 Uhr am Freitagabend zuerst die dreiköpfige Band auf der abgedunkelten Bühne Platz nimmt und zu spielen beginnt. Nach und nach treten die einzelnen Sänger des internationalen Ensembles The 12 Tenors ins Spotlight und übernehmen einen Part des Eröffnungssongs „We Are The World“, dessen Ende die mehr als 500 Besucher in St. Wendel mit kräftigem Applaus quittieren.