Teilnahme nach Meldungseingang : Anmeldung für Flohmarkt noch möglich

(red) Die Anmeldung zum 16. Flohmarkt in Neipel am Sonntag, 25. August läuft. Es ist noch möglich, als Verkäufer mitzumachen. Der Flohmarkt ist eines der Herzstücke beim 12. Neipeler Dorffest von 10 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz neben dem „Haus am Mühlenpfad“.

