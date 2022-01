Inzidenz liegt bei 721,7 : 118 Corona-Fälle am Wochenende

26.01.2022, Niedersachsen, Laatzen: Eine Hausärztin nimmt einen Abstrich von einer Patientin für einen PCR-Test auf das Corona-Virus vor einer Arztpraxis in der Region Hannover. Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150 000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Wegen der sprunghaft steigenden Infektionszahlen reichen die derzeitigen Kapazitäten für die besonders genauen PCR-Tests nicht mehr aus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

St Wendel Über das Wochenende wurden 118 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land gemeldet. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, gab es 34 Neuinfektionen in der Kreisstadt St. Wendel, neun in der Gemeinde Freisen, jeweils elf in den Gemeinden Marpingen und Nohfelden und acht in der Gemeinde Namborn.