Größtes Chorfestival in Südwestdeutschland 116 Chöre traten bei „Sing City“ in St. Wendel auf (mit Fotostrecke)

Die Stimmen von Voll Chorrekt geben weiter, was all die Sänger und Besucher an diesem Tag in den Gassen der Kreisstadt empfinden: „Oh happy day“. Der Modern Church Choir aus Nalbach ist in farbenfrohen Gewändern und mit Band im Altarraum der Wendelinus-Basilika erschienen. Unter der Leitung von Günter Klein steht die Interpretation der US-amerikanischen Gospeltradition im Mittelpunkt. „Und wir wollen das Publikum zum Mitsingen animieren“, sagt Klein. Kein Problem. In der Basilika stehen alle Konzertbesucher, bewegen sich im Rhythmus der Musik und singen und klatschen dazu im Takt.