Wichtige Verbindung zum Unternehmen Grünes Licht für Bahn-Komplettsanierung

Seit Jahren befindet sich die Eisenbahnstrecke zwischen Dillingen und Limbach (Landkreis Saarlouis) baulich in einem schlechten Zustand. Hiervon besonders betroffen ist die Limbacher Gebrüder Meiser GmbH. Das Unternehmen bezieht für seine Produktion mehrmals in der Woche Rohmaterial mit der Eisenbahn. Zuletzt konnten Güterzüge auf der Primstalstrecke lediglich noch mit höchstens 20 Kilometern in der Stunde fahren. Über die Sanierung der Bahnlinie, auf der seit 1980 nach Einstellung des Personenverkehrs nur noch Güterzüge verkehren, wurde in der Vergangenheit immer wieder öffentlich bis hin zu einer möglichen Streckenschließung diskutiert.