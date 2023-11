Konzert in St. Wendel Marc Marshall sucht Chor in St. Wendel

Vor zwei Jahren hat Elise Nadine Bill aus Leitersweiler beim Weihnachtskonzert in der St. Annenkirche in Alsfassen beim Weihnachtskonzert im Duett mit Marc Marshall gesungen. Den Auftritt am 15. Dezember, 19.30 Uhr, in Alsfassen möchte Sänger Marshall mit einem Chor oder Gesangsverein erneut zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis machen. Sowohl Erwachsenen- als auch Kinderchöre können sich für den Auftritt mit dem Sänger und Entertainer bewerben.