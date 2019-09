Brüche und mehr : Polizei sucht in mehreren Fällen Zeugen

St. Wendel Einbruch in Remmesweiler, Unfallflucht in St. Wendel

Am vergangenen Freitag. 20. September, hat sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Urexweilerstraße in Remmesweiler verschafft. Unerlaubt und mit Gewalt. Denn wie die Polizei in St. Wendel mitteilt, hat der Einbrecher – vermutlich in der Zeit zwischen 15 und 16.50 Uhr – an besagter Stelle mit einem Stein eine Scheibe eingeschmissen. Durch das zersplitterte Glas gelangte der Einbrecher ins Haus. Dort durchwühlte er die Zimmer und erbeutete Bargeld und Schmuck.