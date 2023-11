In der ersten Halbzeit im Gleichschritt, im zweiten Durchgang ein Klassenunterschied. In der Bliestalhalle nahmen die Saarlandliga-Handballer von RW Schaumberg am Samstag vor mehr als 100 Zuschauern im Pokal-Derby Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Oberthal mit 32:20 (11:10) auseinander.