Abstimmen bis 13. Oktober St. Wendel: Landessieg fürs Pflegeteam Hospiz Emmaus

Saarlands beliebteste „Pflegeprofis“ sind im St. Wendeler Hospiz Emmaus tätig. Das Team der stationären Einrichtung aus der Kreisstadt erreichte im Wettbewerb „Deutschlands Pflegeprofis“ des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) Platz eins im Saarland. In Angel´s am Golfpark in St. Wendel ist der Landessieger in einer Feierstunde ausgezeichnet worden. „Es ist ein schöner Anlass, weshalb an diesem Abend viele Menschen zusammengekommen sind. Das sind sie, Saarlands beliebteste Pflegeprofis, da sitzen sie“, rückte Geschäftsführerin und Hospizleiterin Barbara Klein das Pflegeteam und ihre Arbeit in den Mittelpunkt.