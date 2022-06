TV-Sendung : „Verstehen Sie Spaß?“ ist am Samstagabend wieder im Saarland unterwegs – das ist schon bekannt

Foto: obs/SWR - Das Erste

St. Wendel Schon zum zweiten Mal spielt dieses Jahr das Saarland eine Rolle bei der TV-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“. Erst im April wurde ein Streich ausgestrahlt, der in einer St. Wendeler Bäckerei gedreht wurde. Jetzt wird am Samstag der nächste in St. Wendel gedrehte Streich gezeigt.

Die TV-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ läuft am Samstag wieder um 20.15 Uhr in der ARD. Mit dabei ein Streich, der in St. Wendel gedreht wurde. Wie aus einem Facebook-Post der Kreisstadt hervorgeht, wurde der Streich bereits vor einiger Zeit im St. Wendeler Rathaus am Dom aufgenommen. Jetzt wird er endlich gezeigt.

Bekannt ist noch nicht viel über den Streich. Nur so viel: Auf die Schippe genommen wurden die Besucher des Rathauses. Und eine Rolle dabei gespielt hat wohl ein „extrem entspannter Lockvogel“. „Als die Produktionsfirma auf uns zugekommen ist, haben wir uns direkt bereit erklärt, den Spaß im Rathaus mitzumachen“, erklärt Bürgermeister Peter Klär zu den Aufnahmen. „In dem Beitrag ist schön zu sehen, dass nicht nur unsere Verwaltung, sondern auch die St. Wendeler Bürgerinnen und Bürger sehr viel Spaß verstehen“, verrät Klär schon vorab zu dem Beitrag.