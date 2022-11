Feuerwehr im Einsatz : Tornado sorgt in Teilen des Saarlandes für abgedeckte Dächer und umgefallene Bäume

Tornado sorgt in Teilen des Saarlandes für abgedeckte Dächer und umgefallene Bäume

Update St. Wendel Ein Tornado hat am Donnerstagnachmittag in Teilen des Saarlandes Schäden verursacht. Wo die Feuerwehr bislang im Einsatz war.

Ein Tornado ist am Donnerstagnachmittag (17. November) durch Teile des Saarlandes gezogen. Augenzeugen berichteten der Polizei von einer Windhose zwischen Dirmingen und Urexweiler. Gegen 14.30 Uhr hatte der Wetterdienst Kachelmannwetter auf Twitter vor einer erhöhten Tornadogefahr im Saarland gewarnt. In Urexweiler sind nach Auskunft der Feuerwehr im Landkreis St. Wendel circa 25 Dächer teilweise abgedeckt worden. Über Verletzte sei der Feuerwehr im Kreis St. Wendel bisher nichts bekannt.

Gesperrte Straßen wegen umgestürzter Bäume

Am Donnerstag war es zudem auf der A8 in Richtung Luxemburg hinter der Rastplatz Niedmündung wegen Straßenglätte durch Hagel zu einem Unfall gekommen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, drei Personen wurden leicht verletzt. Die Strecke war zeitweise gesperrt.