Wellness Heaven Awards 2024 Hotel aus dem Saarland gehört zu den 15 besten Wellnesshotels in Europa

Berg am Starnberger See · Das Luxushotel aus dem Saarland samt Restaurant und Wellness-Angebot galt ohnehin schon als eines der besten Spa-Angebote in Deutschland. Nun ist es auch als eines der 15 besten Wellnesshotels in Europa ausgezeichnet worden.

16.01.2024 , 09:59 Uhr

17 Bilder Das sind die 15 besten Wellnesshotels in Europa 17 Bilder Foto: Seezeitlodge Hotel GmbH / Thomas Schnur

Von Rüdiger Fröhlich Seitenmanager und Online-Redakteur