Ausnahmezustand vor genau einem Jahr „Habe so etwas noch nie gesehen“: Als ein Tornado durch Urexweiler fegte

Am Nachmittag des 17. November 2022 schaute ganz Deutschland nach Urexweiler. Zahlreiche regionale und überregionale Medien richteten ihren Fokus auf den 2700-Einwohner-Ort in der Gemeinde Marpingen. Denn was dort geschehen war, ist in hiesigen Gefilden eine echte Seltenheit: Gegen 14.45 Uhr hatte sich ein Wirbelsturm gebildet, der alles mitriss, was sich ihm in den Weg stellte. „Das war ein ganz schlimmes Ereignis. Die Schäden zu sehen, die diese Naturgewalt binnen weniger Minuten angerichtet hatte, war schockierend“, blickt Bürgermeister Volker Weber (SPD) auf jenen Donnerstag zurück.