Schießen Fünf Medaillen für Schützen aus dem Kreis St. Wendel

Weitere Bronzemedaillen gingen an Florian und Luca Tim Schmidt (ebenfalls SV Alsweiler). Florian Schmidt wurde bei den Junioren I (19 bis 20 Jahre) mit 211,1 Ringen Dritter in der Disziplin Luftpistole (10 Meter), Luca Tim Schmidt in der gleichen Altersklasse mit 501 Ringen Dritter mit der Pistole auf der 50-Meter-Distanz. An der Meisterschaft nahmen rund 6000 Schützen in 35 Disziplinen teil.