Mountainbike-Schulmeisterschaft in St. Wendel Wenn vom Start weg Tempo gemacht wird

Nieselregen, Matsch und rutschiger Untergrund – das alles kann einen Mountainbiker nicht abhalten. Und so traten am Freitag 242 Mountainbiker trotz bescheidener Witterungsbedingungen bei den saarländischen Schulmeisterschaften rund um das St. Wendeler Sportzentrum in die Pedale. Der Saarländische Radfahrer-Bund ist nach eigener Aussage einer der wenigen Radsport-Landesverbände in Deutschland, die zurzeit für weiterführende Schulen eine Mountainbike-Meisterschaft anbietet.