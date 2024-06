Frau aus dem Saarland unter den Opfern Nach tödlichem Restaurant-Einsturz auf Mallorca – Chef des Clubs verhaftet

Nach mehreren Medienberichten, die sich mit möglichen Haftstrafen befassten, die dem Club-Besitzer drohen könnten, wurde dieser laut Informationen der Bildzeitung am Mittwochnachmittag, 26. Juni, festgenommen und dem Gericht in Palma vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge wird ihm fahrlässige Tötung in vier Fällen und sechsfache schwere Körperverletzung vorgeworfen.