Saarbrücken/St. Wendel Saarländer erzeugt mit KI-Software einen Comic des Bergwerksunglücks von Luisenthal

„Machen statt meckern“ – unter diesem Motto steht der Hackathon Saar. Der Treff für Computerfans, der einmal im Jahr vom gleichnamigen Verein in Dudweiler organisiert wird, soll Laien die IT-Welt näherbringen, Programmier-Anfänger mit Profis zusammenbringen und Profis Möglichkeiten bieten, Kontakte untereinander zu knüpfen. Unter den Teilnehmern des Hackathons war in diesem Jahr auch Alain Knorr, der dabei ein Projekt vorstellte, das zeigt, wie weitreichend die Veränderungen der IT-Welt sein dürften, die in den kommenden Jahren auf uns zukommen.