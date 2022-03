Party im All : Fernab der Erde: Saar-Astronaut Matthias Maurer feiert seinen 52. Geburtstag auf der ISS

Matthias Maurer, Astronaut aus Oberthal, feiert heute fernab der Erde seinen Ehrentag. Foto: dpa/-

Oberthal Fette Fete auf der ISS: An diesem Freitag feiert Astronaut Matthias Maurer seinen 52. Geburtstag – fernab der Erde in rund 400 Kilometern Höhe. Doch wie feiert man im All?

Fette Fete auf der Internationalen Raumstation (ISS): An diesem Freitag feiert Astronaut Matthias Maurer seinen 52. Geburtstag – fernab der Erde in rund 400 Kilometern Höhe. Zu seinen Gästen zählen in jedem Fall zwei Kosmonauten sowie vier US-amerikanische Astronauten. Läuft alles nach Plan, werden pünktlich zum Festessen drei weitere Russen dazustoßen. Dass diese ausgerechnet an seinem Geburtstag andocken, sei „reiner Zufall“, sagte Maurer. Zur Party wolle er all seine Kollegen einladen und saarländische Köstlichkeiten auftischen. Ein riesiges Geschenk hat er schon vorab erhalten: Auf Twitter verkündete der Saarländer, dass er die ISS am kommenden Mittwoch (23. März) für einen Weltraumspaziergang verlassen wird.

Bei dem etwa sechseinhalbstündigen Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer zusammen mit dem US-Amerikaner Raja Chari Wartungsarbeiten übernehmen, wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa mitteilte. Der Einsatz soll um 13.50 Uhr MEZ beginnen. Er freue sich sehr, teilte Maurer mit. „Wir haben letzten Freitag unsere Anzüge überprüft und sichergestellt, dass alles in Ordnung und einsatzbereit ist.“ Schon ein geringer Defekt gilt als hochriskant in dem lebensfeindlichen Umfeld. Bei dem Einsatz arbeite Maurer auch an der externen europäischen Forschungsplattform Bartolomeo, sagte Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).