Heimkehr nach sechs Monaten : Abgedockt von der ISS: Saar-Astronaut Matthias Maurer rast in Kapsel der Erde entgegen (mit Bildergalerie)

Update Fast ein halbes Jahr hat der Saarländer im Weltraum verbracht. Nun kehrt er auf die Erde zurück. Wie seine Heimreise verläuft, zeigt ein Live-Stream.

Nach knapp sechs Monaten im All ist der saarländische Esa-Astronaut Matthias Maurer unterwegs nach Hause. Am frühen Donnerstagmorgen schwebte er zusammen mit den Amerikanern Kayla Barron, Thomas Marshburn und Raja Chari in die Dragon-Kapsel. Diese dockte wenige Minuten später als geplant, um 7.15 Uhr deutscher Zeit, von der Internationalen Raumstation (ISS) ab. Die Landung vor der Küste Floridas (USA) ist für Freitag, 6. Mai, gegen 6.43 Uhr vorgesehen. Maurer wird nach einem kurzen Gesundheitscheck gleich weiter zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln fliegen, wo er am Freitag gegen 22.30 Uhr ankommen soll.