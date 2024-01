Einschränkungen, aber kein Chaos Rutschpartie im St. Wendeler Land: Die Bilanz des Glatteis-Mittwochs

„Große Gefahr für Leib und Leben durch gefrierenden Regen mit starkem Eisansatz“ – diese Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hatte am Dienstag im Saarland die Runde gemacht. Mit mulmigem Gefühl dürfte daher so manch einer am Mittwochmorgen aus dem Bett gekrochen sein. Doch im Laufe des Vormittags stand bereits fest: Dem St. Wendeler Land ist wieder einmal Schlimmeres erspart geblieben. Das öffentliche Leben kam trotzdem größtenteils zum Erliegen. Ein Überblick: