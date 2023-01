Eine Bilanz : Rückmeldungen der Bürger ausgewertet: So lief der Warntag im Kreis St. Wendel

Warn-App Nina und Katwarn-App auf einem Display: Beim Warntag am 8. Dezember haben diese im Kreis St. Wendel nicht bei allen funktioniert. Foto: dpa/Oliver Berg

St Wendel Die Rückmeldungen der Bürger bezüglich des Warntags im Kreis St. Wendel sind ausgewertet, Verantwortliche zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Sirenen, Fernsehen, Rundfunk, Handy-Apps: Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember sollten möglichst viele Menschen erreicht werden. Auch im Landkreis St. Wendel, in dem erstmalig flächendeckend 83 elektronische Sirenen heulten sowie Sprachdurchsagen ausgelöst wurden (wir berichteten). Das Amt für Kata-

strophenschutz beim Landkreis St. Wendel hatte dazu die Bürger um Rückmeldung gebeten. Jetzt liegt die Auswertung vor. „Über die verschiedenen Kanäle Telefon, E-Mail und Whatsapp haben wir mehr als 40 Rückmeldungen bekommen, die alle positiv ausgefallen sind“, teilt Dirk Schäfer, Leiter des Amtes für Katastrophenschutz, mit.

Der Probealarm sei für den Landkreis überaus wichtig gewesen, um die Funktionsfähigkeit auf den Prüfstand zu stellen. Denn mit einer Summe in Höhe von 1,2 Millionen Euro war der komplette Landkreis als saarlandweit erster Kreis mit einer neuen technischen Infrastruktur aufgerüstet worden. „Mit dem Ablauf sind wir sehr zufrieden. Wir hatten keine Ausfälle und keine technischen Probleme“, berichtet Schäfer. Um in Gefahrenlagen möglichst viele Menschen zu erreichen, kamen auch Warn-Apps wie „Nina“ und „Katwarn“ zum Einsatz. Die bundesweite Warnmeldung wurde über den neuen Warnkanal Cell Broadcast versendet. Dies funktionierte nicht überall. Teilweise zeigten die Warn-Apps keine Meldungen an oder erst mit einer Verspätung von bis zu 20 Minuten. „Das haben wir zur Problembehandlung an das zuständige Ministerium weitergegeben“, sagt Schäfer.

Info Meinung einiger SZ-Leser zum Warntag Auch die Saarbrücker Zeitung hat die Leser über ihre Facebook-Seite um eine Rückmeldung der Wahrnehmung am bundesweiten Warntag gebeten. Hier einige der Feedbacks, die in der St. Wendeler Redaktion eingegangen sind: „Also bei mir und meiner Frau kam auf dem Smartphone neuerer Generation keine Warnung an: Eins mit Vertrag und ein Prepaid. Warn-Apps sind nicht installiert. Ferner fanden wir den neuen Laut der Sirenen grausam. Der aufschwellende und abschwellende Ton erinnerte uns an die wohltönenden alten Sirenen. Aber der Ton dazwischen eher wie der einer Kreissäge und dadurch nicht unbedingt warnend, eher nervend“, schrieben Rüdiger und Edeltraud Andres aus Namborn/Hirstein. Rudolf Wirtz aus Gronig teilte mit: „Um 11 Uhr stand ich in Erwartung des Probealarmes mit zwei Handwerkern und einem Nachbarn auf der Mombergstraße in Gronig. Bei allen vier war das Handy am Mann. Die Warnung kam lediglich auf dem Handy meines Nachbarn an. Den Warnton habe ich, obwohl sensibilisiert, für mich kaum wahrnehmbar aus der Ferne vernommen.“ Bei Jutta und Rudolf Schäfer aus Theley sind keine Warnmeldungen auf dem Handy eingegangen, obwohl auf beiden Mobiltelefonen die Notfallbenachrichtigung aktiviert war. Helmut Gläser aus Primstal vermeldete: „Sirene war zweimal gut zu hören. Auf unseren beiden Smartphones kam nichts an.“

Im Landkreis, betont er, habe das Zusammenspiel der einzelnen Systeme funktioniert und die Menschen seien auf das Thema Warnung aufmerksam gemacht worden. „Punktuell gab es Stellen, wo die Sirene und die Sprachdurchsage etwas zu leise war. Die Durchsage ist nicht jedem Bereich in gleicher Lautstärke darstellbar, was auch abhängig von der Größe einer Sirene ist“, erklärt er. Beispielsweise sei der Weckruf der auf dem Feuerwehrgerätehaus in Gronig platzierten Sirene im Rathaus Oberthal gut wahrnehmbar gewesen. „Dagegen war der Warnton in Gronig leiser zu vernehmen. Das liegt dann an der Topografie, wenn ein Berg oder eine Erhöhung dazwischen ist“, erläutert Schäfer. An drei, vier Standorten gebe es diese Unterschiede in der Lautstärke. „Aber das war uns schon im Vorfeld klar und wir sind sehr dankbar über die Rückmeldungen der Bürger“, so Schäfer.

Es sei gelungen, die Menschen im Landkreis zu sensibilisieren, sodass sie in einer Gefahrenlage schnell und richtig reagieren können. „Denn je vertrauter die Menschen mit diesem Thema sind, desto besser können sie im Ernstfall auf eine Warnung einer Behörde reagieren und sich und andere vor Gefahren schützen“, meint Schäfer. Der Landkreis ist eigenständig dazu in der Lage, im Ernstfall bei Großbränden, Unwetter, Starkregenereignissen oder anderen Gefahrenlagen die Bevölkerung über das Warnsystem zu informieren. „Und es ist noch ganz wichtig, dass der Bürger dann auch seine Nachbarn auf die Gefahrensituation hinweist“, ergänzt er. An jedem Samstag heulen die Sirenen kurz auf. „Und dadurch wissen wir immer, ob alle funktionieren“, sagt Schäfer, der dazu nur auf sein Tablet schauen muss, welches ihm den aktuellen Status aller Sirenen im Landkreis anzeigt.