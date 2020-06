DRK ruft auf zum: : Blut spenden im St. Wendeler Land

Kreis St. Wendel Das sind die nächsten Blutspendetermine des DRK im Landkreis St. Wendel.

Die Termine im Juni: Winterbach am Donnerstag, 4. Juni, 17.30 bis 20.30 Uhr (Mehrzweckhalle, Im Schuleck), Gronig am Dienstag, 16. Juni, 17 bis 20 Uhr (Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße), Gonnesweiler am Donnerstag, 18. Juni, 17.30 bis 20 Uhr (Mehrzweckhalle, Kirchstraße), St. Wendel am Mittwoch, 24. Juni; 16 bis 19.30 Uhr (erstmals Kulturzentrum Alsfassen, Dechant-Gomm-Straße), Freisen am Montag, 29. Juni, 17 bis 20 Uhr (Gemeinschaftsschule, Schulstraße 43).