Bild des Monats : Die Post ist da – und auch der Monatssieg für Rosemarie Horbach

Der übervolle Briefkasten hat Rosemarie Horbach den Sieg zum Thema "zu Hause" gebracht. Foto: Rosemarie Horbach

St Wendel Die Post ist da“, so hat Rosemarie Horbach aus Wallerfangen ihren Beitrag zum „Bild des Monats“ überschrieben. Den Wettbewerb richtet die Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Tele Freisen und der Bank 1 Saar in St. Wendel aus.

Im November lautete das vorgegebene Thema „zu Hause“. Und das habe Dauer-Siegerin Horbach optimal umgesetzt, wie ein Jury-Sprecher vom Fotoclub, der die Leser-Bilder bewertet, urteilt: „Der volle Briefkasten hat das Thema getroffen, die Aufnahme ist gut gestaltet und technisch gut ausgearbeitet.“

Der Wettbewerb geht auch im neuen Jahr weiter. Im Januar heißt das Thema „Knuddeln“, im Februar „Schlechtes Wetter““. Jeder Leser darf maximal drei Bilder einreichen.