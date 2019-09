Lebenshilfe St. Wendel : St. Wendeler Lebenshilfe feiert Richtfest

Richtfest des neuen Haus Paqué in St. Wendel feierte die Lebenshilfe St. Wendel mit einer Reihe von Gästen. Foto: Volker Fuchs

St. Wendel Ein Grund zum feiern: Der Rohbau des neuen Wohnheimes für Behinderte steht.

„Man sieht, dass man schon viel sieht.“ Mit diesen Worten eröffnete Peter Schön, Geschäftsführer der Lebenshilfe St. Wendel, am Donnerstag das Richtfest für den Ersatzneubau des Hauses Paqué. In der Tat: Der Rohbau steht, die Außenputzarbeiten laufen. Und auch im Inneren des Gebäudes sind Handwerker fleißig am arbeiten.