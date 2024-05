Landratswahl in St. Wendel SPD-Kandidatin Réka Klein: „Kreis ist bereit für eine Landrätin“

„Es ist Zeit“ ist mit großen Buchstaben auf dem Wahlplakat von Réka Klein zu lesen. Doch wofür genau ist es Zeit? „Dafür, dass sich etwas bewegt. Dass der Landkreis neue Wege geht und auch mal die Farbe wechselt“, sagt die Sozialdemokratin und fügt hinzu: „Und vielleicht ist es auch Zeit für eine Frau, für eine junge Politikerin.“ Die 35-Jährige tritt am 9. Juni gegen den Amtsinhaber und einen weiteren Kandidaten zur Landratswahl an. Die Tatsache, dass ihr der Landkreis St. Wendel am Herzen liege, habe die Landtagsabgeordnete zu der Kandidatur veranlasst. Aber es gehe ihr auch darum, ein Vorbild für andere Frauen zu sein. Denn nach wie vor gebe es mehr Männer auf den Posten von Landräten und Bürgermeistern. „Da liegt viel Potenzial brach“, ist die 35-Jährige, die alleinerziehende Mutter eines Sohnes ist, überzeugt. Der fände es derzeit cool, seine Mama auf Plakaten zu sehen.