Stadt St. Wendel schiebt : Verwaltung plant Neubau der Dreifeld-Sporthalle erst für 2022

Unweit des Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentzrums in der Werschweilerstraße (hinten) und oberhalb des neuen Fußballplatzes (links) soll die neue Sporthalle hinkommen. Allerdings später, als Bürgermeister Peter Klär, hier an einem Model der Halle, lieb ist. Foto: Thorsten Grim

St Wendel Stadtverwaltung reagiert damit auf die massiven Kostensteigerungen im Baugewerbe.

Gleichzeitig soll die Verwaltung in der kommenden Stadtratssitzung am Donnerstag, 15. Juli, beauftragt werden, die weiteren Verfahrensschritte zur Ausschreibungsreife zu unternehmen, um dem Rat in der Folgezeit eine unter den dann herrschenden Rahmen- und Marktbedingungen angepasste Kostenzusammenstellung vorzulegen.

Zum Hintergrund: Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 19. Mai 2020 die Verwaltung mit der Weiterführung der Ausführungsplanung bis hin zur Vorbereitung der Vergabe beauftragt. Am Ende dieses Prozesses stehen die ausgearbeiteten Leistungsverzeichnisse und eine aktualisierte Kostenberechnung, die zu diesem Zeitpunkt nach den einschlägigen Vorschriften als Kostenanschlag bezeichnet wird. Das beauftragte Architekturbüro übermittelte hier die aktuelle Kostenermittlung in Höhe von rund 16,3 Millionen Euro – darin sei laut Sprecher bereits ein Baupreisindex-Aufschlag von 20 Prozent einkalkuliert.