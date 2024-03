Nach den Männern auch die Damen ohne Titel Oberthal verpasst den Titelgewinn hauchdünn

Einige Spielerinnen lächeln, andere blicken mit enttäuschter Miene in die Kamera. Die Gesichtsausdrücke, die die Keglerinnen der KF Oberthal am Samstag auf ihrem Mannschaftsbild nach dem letzten Spieltag der Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs) zeigten, waren sinnbildlich für die Gemütsverfassung bei den KF. „Die Gefühlslage ist gemischt“, berichtet Mannschaftsführerin Svenja Quinten. Mit ihrem Team hatte sie soeben knapp den Gewinn der deutschen Meisterschaft verpasst. Oberthal wurde zum dritten Mal in Folge Vizemeister – hinter dem alten und neuen Titelträger RSV Samo Remscheid. Beide Teams beendeten die Play-Offs punktgleich – Remscheid sicherte sich aber wegen der besseren Einzelwertungsbilanz, die dann den Ausschlag gibt, den Titel.