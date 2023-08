Deutschland-Tour startet im Saarland Volksfeststimmung in St. Wendel beim Tour-Prolog

Es ist zwar „nur“ der Prolog zur Deutschland-Tour, also streckentechnisch und verglichen mit den darauf folgenden vier Etappen über insgesamt 732 Kilometer lediglich ein Appetit-Häppchen. Aber dieses Amuse-Gueule namens Prolog macht am Mittwoch definitiv Lust auf mehr. Und um im Bild zu bleiben: Platz genommen an der reichlich gedeckten St. Wendeler Tafel hat das größte und wichtigste Straßenradrennen auf deutschem Boden bereits am Dienstagabend.