Ein Blick hinter die Kulissen der „Grenzzieher“ Produktionsfirma aus St. Wendel dreht Doku zu 50 Jahre Gebietsreform im Saarland

Vor der Gebietsreform 1974 gab es 345 Gemeinden im Saarland. Ziel war es, diese in 50 Einheiten zusammenzufassen. Was die Zuschnitte der Landkreise betraf, so blieben diese weitestgehend erhalten: Lediglich die Kreise St. Ingbert und Homburg verschmolzen zum Saarpfalz-Kreis. Und der Kreis Ottweiler wurde in Kreis Neunkirchen umbenannt. Letzteres bedeutete für die Menschen auch ein Kennzeichenwechsel – von OTW zu NK. Wobei es seit 2021 wieder die Möglichkeit gibt, ein Nummernschild mit OTW zu beantragen.