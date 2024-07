Wissenschaftler aus Primstal gründet Start-up ISPTech Felix Lauck forscht an nachhaltigen Treibstoffen für die Raumfahrt

Durch ein Teleskop in die unendlichen Weiten des Universums zu blicken, hat Felix Lauck schon immer fasziniert. Als Kind verschlägt es ihn regelmäßig zur Sternwarte auf den Peterberg. „Ich fand es beeindruckend, so tief ins All schauen zu können und dabei Nebel, Galaxien oder Sterne zu entdecken, die mit bloßem Auge unsichtbar blieben“, schwärmt er. Auch seine beiden großen Brüder sind vom Weltraum-Fieber infiziert. Gemeinsam mit ihnen sieht er sich am liebsten „Star Trek“ im Fernsehen an und träumt davon, eines Tages selbst durch den Kosmos zu schweben. Heute ist Lauck 34 Jahre alt, hat sein Hobby zum Beruf gemacht – und steht kurz davor, ein eigenständig entwickeltes Produkt in den Orbit zu schießen.