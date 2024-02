Modenschau in Berlin Jacken, Tweedkreationen à la Chanel und ganz viel Tüll — Jona Hoffmann zeigt ihre Kreationen beim Presseball

99 geköpfte Champagnerflaschen, 700 Gäste und 15 Minuten Fashion-Show: Am letzten Januarwochenende wurde der Presseball in Berlin gefeiert. Und mittendrin im Geschehen war Modedesignerin Jona Hoffmann, die mit ihrem Atelier „Silbernadel“ in St. Wendel ein Zuhause gefunden hat. Im Mai 2022 eröffnete sie das Modegeschäft in der Hospitalstraße 13. Zuvor arbeitete sie in Ottweiler. Dort gründete die Maßschneiderin bereits 2010 ihr Label Silbernadel Couture. Und dieses führte sie jetzt in die Bundeshauptstadt.