Schnuppertag Powergirls treffen auf Powerfrauen

Powergirls treffen auf Powerfrauen, so lautete das Motto des ersten Girlpower-Tages Mitte April, den die Jugendbüros St. Wendel und Ottweiler gemeinsam mit der Beratungsstelle Knackpunkt St. Wendel und dem Caritasverbandes Schaumberg-Blies organisiert hatten, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt. In Saarbrücken trafen die elf Teilnehmerinnen zwischen 13 und 17 Jahren außergewöhnliche Frauen in interessanten Berufen, durften ihnen über die Schulter schauen und alles fragen, was sie interessierte.