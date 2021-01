Pandemie im Landkreis St. Wendel : 13 Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Gemeinde Tholey mit positiven Corona-Tests

13 Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Gemeinde Tholey mit positiven Corona-Tests

Diese sind laut Sprecher des Gesundheitsamts nicht in der Pflege tätig. Ihnen wurde Quarantäne angeordnet.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsamts berichtet, ist am Mittwoch bekannt geworden, dass die Corona-Tests von 13 Mitarbeitern eines Pflegeheimes in der Gemeinde Tholey positiv waren. Die betroffenen Mitarbeiter sind nicht im Pflegebereich tätig. Ihnen wurde Quarantäne angeordnet.

In der Einrichtung sind für kommenden Freitag und Montag PCR-Testungen des Gesundheitsamts im Landkreis St. Wendel geplant. Wie der Sprecher weiter berichtet, habe ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bereits am Mittwoch gemeinsam mit der Heimleitung die Lage vor Ort analysiert und weitere Schritte besprochen. In dem Pflegeheim sind aktuell neun Bewohner und 19 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.