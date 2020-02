Aus dem Verkehr gezogen : Lastwagenfahrer hatte vollgetankt

Otzenhausen Zeugen beobachteten Fahrer beim Rangieren – und riefen nach kurzer Zeit die Polizei.

Wie die Polizei in einer entsprechenden Mitteilung schreibt, „führte der LKW-Fahrer mehrere unsichere Rangier- bzw. Wendemanöver in den Straßen des Industriegebietes durch, so dass für Zeugen der Eindruck entstand, dass der Fahrer stark alkoholisiert sein müsste“. Deshalb verständigten die Zeugen die Polizei. Es rückte ein Kommando der Polizeiinspektion Nordsaarland an, fand dort den der betroffenen Lastwagen und in dessen Führerhaus seinen 56-jährigen Fahrer.