St Wendel Polizei St. Wendel warnt vor Betrugsmaschen

St Wendel · „Hallo Mama! Hallo Papa! Mein Handy ist kaputt und ich habe eine neue Nummer. Kannst du mir mal zurückschreiben?“ So oder so ähnlich beginnt die Betrugsmasche über Whats-App oder per SMS, vor der die St. Wendeler Polizei nun warnt.

13.06.2024 , 10:29 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch