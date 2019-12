Polizei sucht Zeugen : Kippen geklaut und illegal Müll entsorgt

St. Wendel Raucher und Umweltsünder beschäftigen Polizei

Ebenfalls unbekannt sind die Täter, die am Samstagnachmittag auf dem P&R-Parkplatz an der Autobahn A 1 zwischen Thalexweiler und Sotzweiler illegal ihren Müll entsorgt haben. Wie die Polizei mitteilte, entsorgten die Müllsünder auf einem Feldweg mehrere Müllsäcke mit Motoröl- und Bremsreinigerdosen. Ferner wurden Kunststoffteile, leere Kunststoffkanister und Stoffpolster von Autositzen aufgefunden. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in St. Wendel entgegen unter der Tel. (0 68 51) 89 80.