Nach Feuer in Sotzweiler Polizei klärt Brandstiftung auf

Es stellte sich weiter heraus, dass der 21-jährige Mann aus Rheinland-Pfalz auch für weitere Einbrüche in der Gemeinde Tholey sowie weitere Brände im Bereich Baumholder in Betracht kommt. In Zusammenarbeit zwischen der Kriminalinspektion Idar-Oberstein und der Polizeiinspektion St. Wendel konnte der Verdächtige mittlerweile festgenommen werden und befindet sich nun in Haft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde weiteres Beweismittel festgestellt. Die Ermittlungen beider Dienststellen dauern an.