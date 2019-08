Nach häuslicher Gewalt : 41-jähriger Gewalttäter verletzt mehrere Polizeibeamte

Nunkirchen Ein Mann hat seine Lebensgefährtin bedroht und in ihrer Wohnung randaliert. Als die Polizei eintraf, widersetzte er sich der Festnahme und verletzte mehrere Beamte.

Am Freitag hat ein Paar in Nunkirchen heftig gestritten. Im Laufe der Auseinandersetzung hat der 41-jährige Mann seine 42-jährige Lebensgefährtin mehrfach beleidigt und schließlich deren Wohnungseinrichtung mit einem Baseballschläger zertrümmert.

Der Mann kehrte unter „erheblichem Alkohol - und Drogeneinfluß“ in die Wohnung seiner Lebensgefährtin zurück, wie die Polizei in einer Pressemitteilung wissen lässt. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau allerdings nicht zu Hause. Der 41-Jährige rief sie allerdings an und sagte ihr, wo er sich aufhielt. Daraufhin rief die Frau erneut die Polizei. Als die Beamten zum zweiten Mal an der Wohnung eintrafen, weigerte sich der Mann, die Wohnung zu verlassen. Im Pressebericht der Polizei wird er als „amtsbekannt und äußerst gewaltbereit“ beschrieben.