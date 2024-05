Trickebetrüger auch im St. Wendeler Land am Werk St. Wendeler Polizei warnt vor Schockanrufen

Oft seien diese Arten von Betrugsdelikten mit mehrstündigem, manchmal mehrtägigem Telefonterror verbunden. Ziel der Masche ist es immer, so viel Geld und Wertgegenstände als irgend möglich zu erbeuten. Die Beute werde schließlich von Mittelsmännern, etwa falschen Polizisten, abgeholt. Die Geldübergabe soll unmittelbar an Ihrer Haustür, oft jedoch an einem neutralen Ort erfolgen. „Seien Sie bitte versichert, dass die Polizei oder Staatsanwaltschaft in Deutschland niemals eine Kaution verlangen wird“, warnt die Polizei. Und weiter: „Die Behandlung von Unfallopfern und Patienten erfolgt immer auch ohne Vorauszahlung. Sie dürfen hier gerne misstrauisch sein.“