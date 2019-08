Zum Schulanfang im Saarland : Polizei gibt Tipps für sicheren Schulweg

St. Wendel 349 Kinder sind im vergangenen Jahr auf den Straßen im Saarland verunglückt. Autofahrer sollten jetzt zum Schulanfang besonders viel Rücksicht nehmen.

Er weist darauf hin, dass sich viele Erstklässler zunächst an den neuen Weg gewöhnen müssten. Aber auch die älteren Grundschüler seien im Straßenverkehr noch relativ unerfahren. Die Autofahrer sollten deshalb generell in Ortschaften und speziell in der Nähe von Schulen mit spontanem, unvorhersehbarem Verhalten der Kinder rechnen. Um den Kleinen Stress zu ersparen und Routine in den Schulweg zu bringen, empfiehlt Stengel den Eltern, diesen frühzeitig mit den Kindern festzulegen und einzuüben.