Planspiel Börse Einmal spekulieren wie die Profis

Europaweit waren 96 000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene beim Planspiel Börse dabei. Aus dem Landkreis St. Wendel haben der 40. Jubiläumsspielrunde mehr als 300 Schüler in mehr als 50 Teams teilgenommen. „Das Börsenspiel lief in schwierigen Zeiten und den letzten drei Jahren hat die Geschwindigkeit an der Börse zugenommen“, berichtete Marc Klein, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse St. Wendel, anlässlich der Kreissiegerehrung.