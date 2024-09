Hunderte Millionen für Hil-Werk und KNDS Zeitenwende lässt 800 Millionen ins Saarland fließen – so reagieren St. Wendel und Freisen

Die Azubis Vincent Schröck und Felix Fries (von rechts) erläutern Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD), an was sie gerade arbeiten. Das interessiert auch den kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Kohle und Christoph Cords, Sprecher der Geschäftsführung von KNDS Deutschland. Am Dienstag hatten Rehlinger und Pistorius die ehemaligen Industriewerke Saar besucht.

Foto: Vincent Dommer/KNDS