Picobello im St. Wendeler Land So wird das St. Wendeler Land picobello

Sötern Rund 25 Helfende haben in Sötern die Gemarkung von Unrat und Müll befreit. Müll-Schwerpunkte waren dabei die Grünstreifen der L 330 vor den Ortseingängen und der Rastplatz an der Autobahnbrücke, wo Autofahrer offenbar alles, was nicht niet- und nagelfest ist, aus dem Autofenster werfen. „Positiv kann demgegenüber festgestellt werden, dass die illegalen Müllablagerungen im Wald und auf Wiesen doch merklich zurückgegangen sind“, sieht der Söterner Ortsvorsteher Christian Barth auch erfreuliche Entwicklungen. Die Grundschule Sötern hat zuvor bereits in eigener Regie Müll eingesammelt und das Problembewusstsein der Schülerinnen und Schüler geweckt.