Pflegestützpunkt : Pflegeberater sind wieder in den Gemeinden aktiv

Die meisten möchten auch im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben. Wie das geht, können Betroffene oder Angehörige beim Pflegestützpunkt im Landkreis St. Wendel in Erfahrung bringen. Ab September stehen die Pflegeberater wieder für persönliche Beratung in einer Außensprechstunde bereit. Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Pleul

St. Wendel Ab September bieten die Pflegeberater des Pflegestützpunktes wieder persönliche Beratung vor Ort an.

Infolge der Corona-Maßnahmen sind die Sprechstunden des Pflegestützpunktes in den Gemeinden des Landkreises in den vergangenen Monaten ausgefallen. Ab September bieten die Pflegeberater nun wieder persönliche Beratung in einer Außensprechstunde in den einzelnen Kommunen an.