Zentren im Landkreis St. Wendel : An Pfingstmontag testen – aber wo?

St Wendel Hier ein Überblick zu den Öffnungszeiten am Feiertag.

An Pfingstmontag, 24. Mai, sind folgende Schnelltestzentren im Landkreis St. Wendel geöffnet: Die kommunalen Testzentren in Walhausen (Köhlerhalle) und Oberkirchen (Festhalle) öffnen von 9 bis 12 Uhr, teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit. Von 9 bis 17 Uhr ist das Drive-In-Schnelltestzentrum in Urexweiler (Im Brühl) in Betrieb. Termine müssen im Vorfeld gebucht werden (https://schnelltestzentrum-urexweiler.de). Das Schnelltestzentrum im katholischen Pfarrheim Alsweiler, Brunnenstraße 28, ist von 9 bis 12 Uhr offen. Von 10 bis 13 Uhr öffnet das Testzentrum im Pfarrheim neben der Kirche in Otzenhausen, von 9 bis 16 Uhr das Schnelltestzentrum im Landhotel ZOE in Oberthal, Bahnhofstraße 20. Das Schnelltestzentrum am Bostalsee, Bosener Seite, nahe der Seeverwaltung, öffnet von 12 bis 18 Uhr; auch hier ist eine Terminbuchung erforderlich (https://testzentrum-saar.de).

In St. Wendel wird im Zentrum am Schlossplatz (Tapperia) von 15 bis 20 Uhr getestet. Auch das Landestestzentrum in St. Wendel, Missionshausstraße 11, ist an Pfingstmontag geöffnet. Eine Terminbuchung ist notwendig (https://test-saarland.de/wnd).