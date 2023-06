Einsatz Pferd muss aus Böschung gerettet werden

Niederkirchen · Ein Pferd ist in am Dienstagmorgen in Niederkirchen eine Böschung hinuntergestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden, wie ein Sprecher der Wehr in einer Mitteilung schreibt. Gegen 8.18 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg den Löschbezirk Mittleres Ostertal zu der Tierrettung in die Verlängerung der Hohlstraße.

06.06.2023, 14:56 Uhr

Mehrere Meter tief stürzte das Pferd die Böschung hinab. Lukas Becker Foto: Lukas Becker