Reaktionen in Freisen/Oberkirchen Urteil gegen Ex-Pfarrer: „Das hat mich sehr erleichtert“

In einem Interview mit der überregionalen Wochenzeitung „Die Zeit“ trat der jetzt verurteilte Pfarrer damals eine Schmutzkampagne gegen Schmitt los, um ihn öffentlich zu diffamieren. „Das hat er in Freisen noch befeuert, indem er zum Konflikt mit mir zusätzlich noch alte Rivalitätskonflikte zwischen Freisen und Oberkirchen bedient hat“, so Schmitt.