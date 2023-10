Festrede zum Thema Krieg und Frieden in Wendelinus-Basilika „Ungemein tapferes Volk“: Was Peter Altmaier vor allem berührt

Bundeswirtschaftsminister a.D. Peter Altmaier (2018 bis 2021) steigt gleich ins Thema „Krieg und Frieden“ ein. „Wäre die menschliche und monetäre Katastrophe in der Ukraine nicht schon genug. Vor allem berührt mich als Rentner, wenn ich das ungemein tapfere Volk sehe, wie es mit dem menschlichen Elend und Tragödien umgeht, die sich dort abspielen“, zeigt sich Festredner Altmaier vor 50 Zuhörer in der Wendelinus-Basilika in St. Wendel von den Menschen in der Ukraine beeindruckt.