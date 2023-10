Polizeibericht

Am Freitag wurden gegen 21.20 Uhr auf der St. Wendeler Kirmes drei Personen verletzt. Ein bislang unbekannter etwa 20-jähriger Mann soll demnach einen Chinaböller in eine Personengruppe geworfen haben. Ein Mann erlitt Verletzungen am Knie, zwei weitere Personen ein Knalltrauma.

29.10.2023, 12:00 Uhr

